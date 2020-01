Calcio Promozione – Sandrini: “Asola, cambiamo registro”

Asola «Questo è un gruppo unito e di qualità, per cui, dopo un inizio di campionato esaltante, non mi aspettavo cinque sconfitte consecutive nel finale»: lo dice il capitano dell’Asola, Roberto Sandrini. Alla conclusione del girone di andata, i biancorossi si trovano in sestultima posizione con 19 punti. Punti conquistati, appunto, nella prima parte del campionato. «Il calcio – sostiene il capitano asolano – è strano, gli stessi giocatori sono stati capaci di conquistare 5 vittorie e 3 pareggi per un totale di 19 punti in 11 gare e nessun punto nelle successive 5. Non c’è una spiegazione logica, perché l’unica gara che abbiamo meritato di perdere è quella col Real Dor. Nelle altre abbiamo commesso alcuni errori individuali di troppo, ma che non spiegano pienamente le ultime sconfitte». «Ora – continua Sandrini – con l’arrivo di Mattia Chiari e di Andrea Buoli, giocatori che hanno dato ulteriore qualità alla formazione biancorossa, la squadra si è rinforzata. Tra l’altro, l’Asola quest’anno gioca meglio dell’anno scorso, anche sul piano stilistico». «Personalmente – conclude – sono fiducioso per l’esito finale, anche se, molto spesso, nel girone di ritorno si assiste ad un campionato diverso da quello della prima parte. Infatti, molte squadre, soprattutto quelle che mirano in alto, hanno portato in squadra giocatori di qualità. Di solito non è facile ripetersi. Spero però che l’Asola faccia eccezione, altrimenti potremmo trovarci invischiati nella lotta per evitare il play out. La società ha fatto la sua parte, ora tocca a noi». Domenica, per la prima giornata del girone di ritorno, l’Asola sarà ospite della Voluntas Montichiari. L’incontro di andata terminò 3-0 per gli asolani. L’allenatore biancorosso Lamberto Tavelli ha un solo dubbio: riguarda Mattia Scalvenzi: alle prese con i malanni di stagione. Potrebbe andare in panchina.