Calcio 1a Categoria Crer – Il Viadana sogna un altro exploit nel derbissimo contro la Casalese

Viadana Il consueto anticipo del campionato emiliano di Prima Categoria ha oggi protagonista il Viadana, che affronta in casa la Casalese (ore 15) nell’atteso derby della tredicesima giornata nel girone B. Una sfida sempre molto sentita che torna a disputarsi in campionato dopo alcune stagioni, cui abbiamo invece assistito in Coppa un anno fa (prevalsero i canarini ai rigori) e anche a settembre (vittoria dei cremonesi). La Casalese è seconda in classifica con 23 punti, reduce dal secco 5-1 rifilato al Berceto, mentre il Viadana arranca nei bassifondi, quart’ultimo a quota 12, ma arriva all’appuntamento dell’anno rinfrancato nel morale grazie al successo ottenuto domenica scorsa sul campo del Palanzano. Ci aspettiamo quindi una partita più combattuta ed equilibrata di quanto la differenza in classifica potrebbe lasciar intendere. Tra le fila dei gialloblù sono assenti Buoli e Calza, ma il tecnico Mussetola potrà disporre dei nuovi arrivati Peruffo e Zerbini. Ed è proprio il mister a presentarci la sfida odierna del Comunale. «Il derby con la Casalese è sempre una partita speciale e molto attesa – afferma – mi auguro sia una bella sfida con una degna cornice di pubblico. Ci siamo già affrontati ad inizio stagione in Coppa, ma il campionato è tutta un’altra cosa. Noi veniamo dal successo conquistato a Palanzano, molto importante per il morale e la classifica. La Casalese è un’ottima squadra, come del resto dimostra la classifica. Andremo in campo decisi a dare il massimo, come del resto facciamo sempre, e se poi arriverà un risultato positivo, tanto meglio».