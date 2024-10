Calcio 1a Categoria – Il Porto non sbaglia nel clou: Villimpentese ko

Porto Mantovano Il Porto vince il clou di giornata contro la Villimpentese, e lo fa con un netto 3-0. Il match inizia con i team molto abbottonati. Al 17’ una grande azione corale degli ospiti libera Bottoli al limite dell’area, ma la sua conclusione non preoccupa granché Rufo. Nei minuti successivi la Villi gioca meglio e riesce ad affacciarsi frequentemente in zona offensiva, senza però creare insidie al Porto. La partita rimane molto bloccata anche a causa dei numerosi fischi arbitrali. Dopo la mezz’ora, i ragazzi di Fantini riescono ad alzare il baricentro: al 42’ la partita si sblocca. Cross da sinistra che genera una contesa tra D’Ambrosio e un centrale ospite, il pallone rimane lì e l’attaccante è lesto e reattivo a trafiggere Bonizzi. Nel finale della prima frazione i padroni di casa provano a sfruttare l’ottimo momento e Mortara si rende molto pericoloso con un bel tiro dal limite. Il secondo tempo inizia con la Villimpentese aggressiva e determinata a trovare il pareggio. Al 52’ però il Porto raddoppia: bell’azione dei padroni di casa sulla fascia sinistra, filtrante per Dolci che ruba il tempo alla difesa ospite, tiro dalla sinistra che, nonostante la doppia deviazione del portiere e di Braghiroli, si insacca nella rete. Dopo il secondo gol, i ragazzi di Ciccone perdono fiducia: nei 20’ successivi, infatti, si registrano solo iniziative del Porto. Nel recupero, gli ospiti provano un disperato forcing ma una punizione battuta male da Braguzzi innesca il 3-0: contropiede orchestrato da Garutti, che serve sulla fascia D’Ambrosio, dai e vai proprio con Garutti. Quest’ultimo di testa insacca e fa scorrere i titoli di coda.

RISULTATI 5a GIORNATA

Castelvetro-Suzzara 1-1

Gonzaga-Voluntas Montichiari 1-1

Leoncelli-Pralboino 1-2

Curtatone-Sirmione Rovizza 0-1

Oratorio Gambara-Medolese 2-1

Porto-Villimpentese 3-0

Serenissima-Calcinato 1-2

Sporting Club-Pescarolo 2-0