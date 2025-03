La Casa di Comunità di Viadana protagonista all’istituto Mario Negri

VIADANA – Alcuni giorni fa una delegazione viadanese ha partecipato all’evento – organizzato in collaborazione con Anci Lombardia – all’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Nell’occasione erano presenti il sindaco Nicola Cavatorta, la direttrice del distretto Casalasco Viadanese Elena Mariani (in collegamento da remoto), il direttore dell’Azienda speciale consortile Oglio Po Moreno Orlandelli, Daniela Mantovanelli (volontaria del gruppo di lavoro dell’istituto Mario Negri) e Rosy Di Ponte (assistente sociale). L’incontro, aperto ad amministratori, operatori, dirigenti era focalizzato sull’integrazione tra sociale e sanitario nelle Case di Comunità. Tra i modelli virtuosi del Mantovano la Casa di Comunità di Viadana. «È stato un onore – sottolinea Cavatorta – essere fra i tre sindaci lombardi presenti in qualità di relatori. La collaborazione tra Comuni e Asst ha prodotto un modus operandi virtuoso, di cui Viadana è orgogliosa essendo stata individuata dall’Istituto Mario Negri quale esempio positivo».