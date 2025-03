“Gymnàzein”, il corpo nello spazio diventa poetico: progetto con il Teatro Magro

MANTOVA – Dal 26 febbraio al 6 marzo, Teatro Magro ha accolto la compagnia belga Medeber Teatro per una residenza artistica nell’ambito del programma Culture Moves Europe. Durante la permanenza a Mantova, la compagnia ha sviluppato “Gymnàzein”, un progetto di ricerca innovativo che esplora le relazioni tra corpo, movimento e spazio pubblico. Il progetto si propone di creare una serie di esercizi site-specific che permettano di esplorare e reinterpretare gli spazi urbani attraverso il movimento e la performance. Prendendo ispirazione dal concetto greco del gymnasium – luogo non solo di allenamento fisico ma anche di scambio intellettuale e formazione civica – “Gymnàzein” vuole trasformare lo spazio pubblico in un laboratorio di esperienze condivise. La scelta di Mantova come prima tappa del progetto non è casuale: il suo ricco patrimonio storico e architettonico offre un terreno ideale per sviluppare una metodologia che potrà essere successivamente replicata in altri contesti urbani europei. La collaborazione con Teatro Magro nasce dalla comune sensibilità verso le pratiche artistiche nello spazio pubblico e dall’esperienza condivisa nel lavoro con performer professionisti e non professionisti. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di ricerca di Medeber Teatro sulle relazioni tra esperienza individuale e spazio urbano, già esplorato attraverso il progetto Urbe – Urbanisme Emotionnel, che negli ultimi quattro anni ha sviluppato una cartografia sensoriale partecipata della città di Bruxelles. La residenza artistica è resa possibile grazie al sostegno del programma Culture Moves Europe.