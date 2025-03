MANTOVA Dumitru Stratan è stato condannato a 20 anni di reclusione per l’omicidio di Yana Malaiko, sua ex fidanzata. La sentenza è stata emessa oggi alle 15.30. Rabbia e delusione per il padre e gli amici della giovane. “La giustizia è morta” ha detto Oleksander Malaiko uscendo dal tribunale.