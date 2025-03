Con Vincenzo Schettini al PalaUnical si può scoprire che “La fisica è emozione”

MANTOVA – La fisica può essere spettacolo, entusiasmo, scoperta. Ne è convinto Vincenzo Schettini, il professore più amato dai giovani, che con il suo progetto “La fisica che ci piace” ha conquistato milioni di follower. Domani alle ore 21 farà nuovamente tappa a Mantova, al PalaUnical, con una lezione-show che promette di unire scienza, musica ed emozione.

“Il PalaUnical è enorme, ma io sogno il tutto esaurito. Anche perché il 7 marzo festeggerò il mio compleanno con voi”.

Schettini è prima di tutto un insegnante.

“Cinque anni fa ho scelto il part-time perché sentivo che qualcosa stava cambiando. Credevo nel potenziale dei social per la didattica e non mi sono mai pentito della mia scelta”.

Oggi è seguito su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, con video che hanno reso la fisica una materia accessibile a tutti.

“Ho capito che il web è una TV cento volte più potente, ma conta solo chi sa comunicare”.

Dai social al palco, il passo è stato naturale. Il tour teatrale, con 80 tappe, ha ricevuto un’accoglienza straordinaria.

“In rete ricevi complimenti, ma in teatro senti il calore del pubblico, gli applausi, le risate. A Lugano mi hanno interrotto con cinque minuti di applausi, mi sono commosso”.

Uno dei momenti più attesi dello spettacolo è quando unisce fisica e musica. E non solo per gli adulti: “I bambini urlano le risposte, partecipano attivamente. Sono loro la speranza per il futuro”. Dopo lo show, Schettini incontrerà il pubblico per il firma copie.

“Non è obbligatorio comprare il libro, voglio solo dare la possibilità di abbracciarci e fare una foto”.

E se gli si chiede un fenomeno scientifico della vita quotidiana su cui riflettere, risponde senza esitazione: il vento.

“Nasce da differenze di pressione. Ecco, la vita è così: spesso ci agitiamo, pretendiamo troppo. Ma dovremmo imparare dal vento: lasciarci andare, seguire il nostro ritmo naturale”.

Lo spettacolo è organizzato da Mister Wolf, in collaborazione con Eventi Verona. Il tour, prodotto da Paolo Ruffini e Vera Produzione, trasforma la fisica in un’esperienza teatrale coinvolgente. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne.