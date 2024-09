Calcio 1a Categoria – Per il Suzzara stavolta il finale è amaro: il Pralboino pareggia all’89’

Suzzara Se il finale di gara domenica scorsa aveva sorriso al Suzzara, stavolta gli ultimi minuti hanno lasciato l’amaro in bocca al team di Agide Artoni, che vede sfumare una vittoria col Pralboino, ormai assaporata anche dai numerosi tifosi bianconeri, accorsi all’Allodi per la prima casalinga, con il ritorno degli ultras in Curva Gramsci.

Le zebre cominciano subito con il piglio giusto, per provare a mettere sotto pressione il Pralboino. Al 5’ Pacilli ci prova con un tiro a incrociare che però si perde alto. E’ Messere, invece, al 40’, a mettere fuori da buona posizione, mentre al 42’ Meloni non riesce a concludere per l’intervento di un difensore avversario. Il caparbio bomber bianconero ci riprova prima del riposo quando, nonostante la carica di due centrali bresciani, prova a concludere. Ma la palla è debole e il portiere para senza troppi problemi.

Meloni si rifarà al 48’, nelle prime fasi della ripresa, quando riesce a trafiggere Guindani per il vantaggio: inutile l’uscita disperata dell’estremo bresciano. La punta di casa cerca un’altra doppietta, come quella messa a segno a Roncoferraro, ma al 58’ su traversone di Pacilli, di testa non inquadra lo specchio. E il Pralboino? Esce alla distanza: al 62′ Paravacini, fa correre un brivido ai tifosi, mettendo fuori di poco. Meloni cerca di nuovo il bis al 77’, ma la conclusione non è granché. Zebre un po’ sulle gambe, e il Pralboino ne approfitta. Siamo allo scadere quando Antonini dal limite dell’area fulmina Zapparoli. A questo punto l’inerzia sembra ribaltarsi, ma il Suzzara stringe i denti e porta a casa il punto.

RISULTATI 2a GIORNATA

Calcinato-Sporting Club 3-3

Castelvetro-Gonzaga 0-0

Pescarolo-Medolese 3-2

Curtatone-Serenissima 1-3

Sirmione Rovizza-Porto 3-0

Suzzara-Pralboino 1-1

Villimpentese-Oratorio Gambara 2-0

Voluntas Montichiari-Leoncelli 2-1