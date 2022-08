Il 10 Sabbioneta ospita Il Borgo dei Desideri

SABBIONETA – La cittadina gonzaghesca ha aderito al Borgo dei Desideri, l’evento più atteso dell’estate nei piccoli centri che appartengono all’associazione. A chi non è capitato di affidare un desiderio a una stella cadente, magari proprio durante la notte di San Lorenzo? Se avete un desiderio da esprimere e volete farlo nella splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia, “Il Borgo dei Desideri” è l’evento che fa per voi. L’appuntamento da segnare in agenda è il 10 agosto nel luogo più magico del borgo: il pozzo, la fontana o il giardino indicati, per trascorrere la serata più suggestiva dell’estate. Sono questi i presupposti da cui nasce l’evento, quest’anno alla sua terza edizione. <<Lo scopo – spiega il sindaco Marco Pasquali – è accogliere i visitatori nelle meraviglie dell’Italia “nascosta”, quella al di fuori del circuito tradizionale delle grandi città d’arte come Venezia, Roma o Firenze. Dal tramonto all’alba si potranno affidare i propri desideri a luoghi pieni di suggestione, fascino e atmosfera. A Sabbioneta, come luogo di deposito delle richieste, abbiamo scelto la conchiglia sotto la nicchia in fondo al giardino all’italiana di Palazzo Giardino>>. Per l’occasione il giardino sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 24 sia per i cittadini che per i visitatori. La novità dell’edizione 2022 è la proposta di esprimere un desiderio che riguardi la tutela ambientale, per preservare il pianeta dai cambiamenti climatici. Tutti i desideri saranno poi raccolti e selezionati: i tre più suggestivi, che rispecchieranno appieno il tema proposto, verranno premiati con uno Smartbox per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più Belli d’Italia. Per informazioni contattare l’Infopoint in Palazzo del Cavalleggero (tel. 0375-221044, info@turismosabbioneta.org). (Ugo Boni)