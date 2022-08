Calcio 2ª Categoria – Casaloldo nel girone cremonese. Patron Bassetti: “Meglio così”

Casaloldo Anche quest’anno gli “esuberi” della colonia mantovana di Seconda Categoria sono stati destinati a Cremona. Giocheranno, dunque, nel girone “I” l’Acquanegra e le neopromosse Casaloldo e Cannetese, che arrivano dalla stagione trionfale in Terza disputata proprio nel campionato cremonese. Per questo il presidente del Casaloldo, Paolo Bassetti, ha accolto con soddisfazione la nuova destinazione. «Forse – ha detto – mister Vincenzi avrebbe preferito il girone mantovano. Io, invece, sono contento di continuare a giocare in terra cremonese, come la scorsa stagione in Terza. Nel girone non ci sono in questa stagione le due bresciane, Oratorio Gambara e Remedello. A parte la questione tecnica, sono contento di giocare lì anche per motivi logistici, il che significa meno chilometri da percorrere per andare in trasferta, come è accaduto nella stagione precedente in Terza. Non sono questioni secondarie a questi livelli. Non ho niente contro le altre mantovane, ci mancherebbe, ma per raggiungere ad esempio Ostiglia, Carbonara Po o Villimpenta avremmo dovuto fare dei viaggi. Ci hanno messi a Cremona, siamo contenti, e da neopromossi cercheremo di tenere alta la bandiera mantovana».

La preparazione è già iniziata agli ordini di mister Vincenzi, proseguirà questa settimana, quindi ci sarà un breve rompete le righe per Ferragosto e riprenderà a pieno regime giovedì 18.