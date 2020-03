Ciclismo – Bertoletti (Delio Gallina): “Orgoglioso dei miei ragazzi”

MANTOVA E’ partita con la pedalata giusta la stagione agonistica 2020 per Simone Bertoletti, ds della Delio Gallina Colosio Eurofood.

Al secondo appuntamento del calendario, infatti, la formazione bresciana diretta dall’ex professionista mantovano ha colto il successo.

A salire sul gradino più alto del podio della Coppa San Bernardino, gara svoltasi due domenica fa nell’omonima cittadina ravennate, è stato Davide Bauce. Oltre all’alloro i ragazzi diretti da Simone Bertoletti hanno conquistato il sesto posto con Edoardo Sali e l’ottavo con Andrea Gatti. Come non bastasse, lungo i 122 km percorsi della gara, a mettersi in evidenza è stato anche l’under 23 reverese Emanuele Boselli che è rimasto in fuga per una novantina di chilometri.

«I ragazzi sono stati molto bravi – ribadisce con un pizzico d’orgoglio Simone Bertoletti – Sono soddisfatto di come si stanno comportando in questa prima parte della stagione. Tornando alla gara romagnola, ottimo senza ombra di dubbio il lavoro svolto anche da Boselli che oltre ad aver dato vita ad una lunga fuga a due ha anche contribuito a chiudere i varchi nel finale mentre fuori vi era Bauce».

Oltre al primo successo si sono colti anche altri piazzamenti nella top ten. Un lavoro di squadra che premia?

«Certamente. Con la dirigenza abbiamo creato un gruppo di ragazzi giovani che hanno tanta voglia fare e di mettersi in evidenza. Non essendoci tra loro, al momento, il campione è possibile svolgere un lavoro più mirato perché siamo più che mai convinti che l’unione fa la forza. Un esempio di questa linea di pensiero è avvenuto a S. Bernardino di Ravenna. Confido che la cosa si possa ripetere anche in altri contesti».

Lo stop alle gare in varie regioni vi ha costretto ad un cambio di programma?

«In effetti. Per il fine settimana appena trascorso abbiamo preferito lasciare i ragazzi liberi di svolgere singolarmente il programma di allenamento stabilito. Torneremo a lavorare in gruppo questa settimana. Vedremo poi quali saranno gli scenari del prossimo week end».