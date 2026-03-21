Calcio 2a Categoria – Festa Sermide: è promosso in Prima

Galliera (Bo) Missione compiuta. Il Sermide espugna Galliera con un netto 4-0 nell’anticipo della 23esima giornata del girone bolognese di Seconda Categoria e conquista con tre turni d’anticipo la matematica promozione in Prima Categoria. Un traguardo meritato per i biancazzurri mantovani, protagonisti di una stagione dominata e suggellata da una prestazione autoritaria, che non ha lasciato scampo ai padroni di casa.

La gara si mette subito in discesa per la formazione di mister Breveglieri, che imprime un ritmo altissimo fin dai primi minuti. Bastano appena quattro giri di lancette per sbloccare il risultato: Berveglieri si fa trovare pronto e firma l’1-0, indirizzando immediatamente la sfida. Il Sermide continua a spingere con convinzione e all’8’ trova già il raddoppio con Gjini, bravo a concretizzare la supremazia territoriale e tecnica dei primi della classe. Il Galliera fatica a reagire e non riesce mai realmente a entrare in partita, soffrendo la maggiore organizzazione e intensità degli avversari. Il Sermide gestisce senza affanni il vantaggio, controlla il gioco e limita ogni tentativo dei bolognesi, mantenendo sempre il pallino del match. Nella ripresa il copione non cambia: i biancazzurri continuano a dettare i tempi e chiudono definitivamente i conti al 68’ con Riccardo Zanasi, che cala il tris e spegne ogni residua speranza dei locali. Nel finale c’è spazio anche per il poker, firmato al 90’ da Zambelli, a coronamento di una prova dominante sotto ogni punto di vista. Al triplice fischio può esplodere la festa: il Sermide torna in Prima Categoria con pieno merito, al termine di un percorso praticamente perfetto. Una promozione, la seconda in tre anni, costruita settimana dopo settimana, con continuità, qualità e un’identità di squadra ben definita. A tre giornate dalla fine, il verdetto è già scritto: i biancazzurri sono padroni del campionato e possono ora godersi un finale di stagione da protagonisti assoluti.