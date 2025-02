Calcio 2a Categoria – Il New Castellucchio è tornato a sorridere. Mister Rossetti: “Con l’Atletico test probante”

Castellucchio Omero Rossetti, tecnico del New Castellucchio, non si lascia illudere dal recente successo e invita la squadra a fare altrettanto. Reduci dalla vittoria sul campo del Pomponesco, fanalino di coda del girone N di Seconda Categoria, i bianconeri si preparano ora ad affrontare l’Atletico Castiglione di Luca Vaccari, distante appena due punti. «Ritengo che contro i rivieraschi abbiamo meritato i tre punti -, afferma Rossetti -. Erano sei turni che non vincevamo e non è stato facile. I nostri avversari hanno disputato un’ottima gara, ma alla fine siamo riusciti a spuntarla. Il nostro obiettivo resta la salvezza: prima la raggiungiamo, meglio sarà per tutti. Non siamo ancora tranquilli in classifica e, se avessimo perso a Pomponesco, la nostra situazione sarebbe stata ancora più complicata». Ora la testa è già alla prossima sfida casalinga contro l’Atletico Castiglione, squadra in ottima forma dopo il cambio in panchina. «Ci aspetta una gara dura – avverte Rossetti – Loro sono in salute e noi, oltre tutto, saremo rimaneggiati. Ma andiamo avanti comunque, consapevoli delle nostre forze».