Rugby Serie C – Giop e il Mantova dei giovani: “Dobbiamo fare un salto di qualità”

Mantova Nell’ultima gara del 2022, il Rugby Mantova si è preso la sua “vendetta” nei confronti dell’Oltremella vincendo in terra bresciana per 22-21. I biancorossi hanno così riscattato la sconfitta dello scorso 13 novembre che aveva costretto i virgiliani ad abbandonare il sogno del girone promozione. Il campionato di serie C osserva ora una lunga sosta e ripartirà domenica 29 gennaio con i virgiliani impegnati in casa contro il Desenzano. «Ho ancora negli occhi il secondo tempo disputato a Roncadelle – afferma il diesse Lorenzi – una bellissima prestazione che ci ha consentito di vincere in rimonta. Decisamente migliore di quella offerta la settimana prima nel derby col Rugby del Chiese, che siamo riusciti a vincere pur senza brillare. La squadra è giovane e l’obiettivo del nostro club è proprio quello di far crescere i nostri ragazzi. Naturalmente ci teniamo a far bene in campionato e cercheremo di vincere più partite possibili». «Ai miei giocatori – dice invece il coach Giop – chiedo un salto di qualità, nel senso che dobbiamo dare il meglio per tutta la partita, non soltanto per un tempo. Il messaggio è questo e mi aspetto progressi in tal senso nel nuovo anno». Durante la sosta la squadra virgiliana svolgerà un allenamento congiunto col Valeggio oppure con l’under 19 del Viadana in cui militano alcuni ragazzi del vivaio biancorosso.