All’esedra di Palazzo Te anche Gianni Morandi e Stefano Bollani

MANTOVA Mantova Summer Festival conferma anche per l’estate 2023 la sua doppia anima: a luglio ospita i grandi nomi internazionali in piazza Sordello e, a partire da fine agosto, rivive nella sua dimensione più intima ed emozionante all’Esedra di Palazzo Te. Il grande palco situato nel giardino interno di uno dei palazzi più ricchi di fascino, storia, arte e cultura del nostro Paese, torna a illuminarsi di musica, colori ed emozioni in uno scenario unico e incredibilmente suggestivo. Oltre ai Coma_Cose già attesi per il 1° di settembre, nuovi appuntamenti, organizzati da Shining Production in collaborazione con il Comune di Mantova, si aggiungono al cartellone. Il 2 settembre Gianni Morandi con GO Gianni GO! Estate 2023 e il 3 settembre sarà il Maestro Stefano Bollani a incantare la platea del Mantova Summer Festival con le note del suo Piano Solo. I biglietti per Gianni Morandi e Stefano Bollani saranno disponibili a partire da lunedì 3 aprile 2023 su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova (martedì e sabato: 10-13 // giovedì: 16-19. Tel. 0376/1590869// biglietteria@mantovateatro.it). Sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo di Gianni Morandi anche su

Ticketmaster.