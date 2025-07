Calcio 3a Categoria – D’Alessio guida il nuovo ciclo del Pomponesco: “Sono orgoglioso di questa opportunità”

Pomponesco Come abbiamo annunciato ieri, Giuseppe D’Alessio è il nuovo allenatore del Pomponesco. Dopo la retrocessione in Terza Categoria, la società rivierasca ha deciso di ripartire puntando su una soluzione interna: D’Alessio, infatti, nell’ultima stagione ha guidato la formazione Under 16, dimostrando serietà e attaccamento ai colori biancazzurri. Il diesse Mauro Martignoni, dopo aver valutato diverse ipotesi, ha scelto la continuità, affidando la panchina a una figura già inserita nell’ambiente. Nel campionato scorso, il Pomponesco era stato allenato inizialmente da Garavaldi e, nella seconda parte di stagione, da Turini. Ora tocca a D’Alessio, che lunedì sera ha sciolto le riserve accettando ufficialmente l’incarico. «Per me è un debutto assoluto alla guida di una prima squadra – le parole del nuovo tecnico -. Ho avuto la fortuna di giocare in molte squadre, compreso il Pomponesco, e il mio augurio personale è quello di fare bene, un auspicio che estendo alla squadra che avrò l’onore di allenare». L’avvio della nuova avventura è imminente: «Definiremo a breve i dettagli organizzativi, a partire dalla data di inizio della preparazione. Per ora preferisco non aggiungere altro: quando sarà tutto pronto, potremo finalmente cominciare».