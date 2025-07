Rugby – Lo Zaffanella veste ancora d’azzurro: venerdì c’è Italia-Scozia al femminile

Viadana Dopo il Mondiale U20, lo stadio “Zaffanella” di Viadana torna ad accogliere il grande rugby internazionale. Venerdì alle 19.30 è in programma il test match tra l’Italia femminile e la Scozia, primo dei due appuntamenti che accompagneranno le Azzurre verso la Rugby World Cup in Inghilterra. Si tratta di un banco di prova significativo per entrambe le nazionali, attese tra le protagoniste del prossimo Mondiale. Il secondo test match dell’estate azzurra si giocherà il 9 agosto a Calvisano contro il Giappone. La sfida con la Scozia arriva al termine di un percorso di preparazione iniziato a giugno e proseguito con i raduni estivi: ora però si entra nel vivo. A meno di un mese dalla partenza per l’Inghilterra, Viadana si prepara a vivere una serata di grande rugby al femminile.