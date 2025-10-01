Calcio 3a Categoria – Il Sustinente si è sbloccato. Calzolari: “Bravi ragazzi, avanti così”

Sustinente Alla terza giornata di campionato è arrivata la prima gioia per il Sustinente di Ivan Calzolari, capace di imporsi davanti al proprio pubblico sul Correggioli, per 1-0, grazie alla rete di Francesco Rammairone. «Oltre al gol che ci ha permesso di conquistare il successo – commenta mister Calzolari – la squadra ha creato altre quattro nitide occasioni per andare a segno, senza riuscire a concretizzarle. Direi quindi che il successo è meritato. Dopo i due turni iniziali negativi abbiamo trovato maggiore unità, ed è un segnale importante considerando la giovane età del gruppo. Il Correggioli resta una compagine di valore, ben guidata da Bruschi. Ora però occorre mettere da parte l’euforia e pensare al prossimo impegno». I gialloblù torneranno in campo già venerdì sera, ospiti del Solferino nell’anticipo del quarto turno. «Andiamo ad affrontare una formazione solida e rispettata. La prima vittoria ci ha dato fiducia – conclude Calzolari – speriamo di sfruttare lo slancio per continuare a crescere».