Calcio a 5 – Fumata bianca: il Saviatesta Mantova è in Serie A

Mantova Il quadro è completo, la Serie A ha le sue magnifiche 16. E non ci sono state sorprese. Al termine del Consiglio Direttivo, tenutosi ieri, la Divisione Calcio a 5 ha reso nota la composizione del massimo campionato italiano. C’è anche il Saviatesta Mantova. Una notizia annunciata (ed è pure un eufemismo), da ieri comunque ufficiale.

L’organico della Serie A 2023/2024 ha perso, come è ormai noto a tutti, Pescara e Real San Giuseppe. Un addio alla scena doppiamente pesante, in particolare quello del Pescara, visto che l’Abruzzo, la regione che grazie al Montesilvano ha permesso al futsal italiano di godere dell’unica vittoria della Champions, che solo tre anni fa aveva ben tre rappresentanti nella massima categoria, adesso deve fare i conti con una sconcertante assenza di formazioni ai massimi livelli. Come previsto, ha riscosso esito positivo la richiesta di ammissione di Active Network e, appunto, Mantova. I virgiliani tornano dunque nella massima serie dopo due stagioni in A2, mentre i viterbesi ci arrivano dopo aver perso per tre stagioni di fila in finale play off, all’ultimo atto. Tutto confermato per il resto, con la Feldi Eboli che giocherà quest’anno con lo scudetto cucito sulle maglie e le new entry Sporting Sala Consilina, Pirossigeno Cosenza (killer del Saviatesta negli ultimi play off), Olimpia Verona e Genzano.

Il Consiglio Direttivo (con il presidente Luca Bergamini, collegato in videoconferenza, erano presenti il vicepresidente Vicario Leonardo Todaro, il vicepresidente Antonio Scocca, i consiglieri Stefano Castiglia, Umberto Ferrini, Stefano Salviati, Alfredo Zaccardi e Andrea Farabini; il consigliere Donato Giovanni Allegrini, il segretario Fabrizio Di Felice, il responsabile della compliance Francesco Casarola, il presidente del Collegio dei Revisori dei conti Francesco Giordano e il membro del Collegio Massimiliano Scarcia) ha deliberato anche che le gare di Supercoppa Under 19, sia maschile che femminile, si svolgeranno all’interno della due giorni di Supercoppa di Serie A in programma il 23 e 24 settembre a Leinì (To).