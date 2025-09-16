Calcio a 5 – Il Saviatesta premiato a Coverciano dal presidente della Lnd Abete

Coverciano Domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano è andato in scena l’evento Play con la cerimonia ufficiale di apertura della nuova stagione 2025/2026 della Divisione Calcio a 5. All’appuntamento erano presenti per il Saviatesta Mantova il dg Cristiano Rondelli, il club manager Danio Nespoli e il capitano della squadra Leleco, che hanno ritirato una targa celebrativa per la partecipazione al prossimo campionato di seria A, al via il 26 settembre. I virgiliani hanno inoltre ricevuto un premio a riconoscimento della vittoria della serie A2 Élite nella scorsa stagione, consegnato dal presidente della lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete. Rondelli ha espresso grande soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti dalla compagine biancorossa. Dopo la meritata festa, è tempo di proiettarsi già al futsal giocato. Il digì del Saviatesta ha quindi commentato la pre-season dei virgiliani: «Finora stiamo lavorando bene, tutto va secondo programma. Ci godiamo la vittoria in coppa con il Videoton, in avvicinamento al battesimo del fuoco in campionato. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte di una squadra che sa fare di necessità virtù». A colpire positivamente Rondelli uno degli ultimi importanti innesti, in realtà un grande ritorno: «Cabeça poi è già in gran spolvero con un gol da cineteca e un assist al bacio per Moratelli. I segnali sono positivi, considerando che avevamo fuori Wilde, Caique Aledes e Willian Ceccatto. Ora testa all’amichevole col Verona di mercoledì e alla sfida di coppa sabato con l’Argonese, in cui potremo schierare un solo straniero».