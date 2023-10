Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta parte con un ko pirotecnico col Ciampino (7-5)

ROMA Ci sono sconfitte e sconfitte. Quella di ieri per il Saviatesta è stata una sconfitta pirotecnica con tanti colpi di scena sia nel primo che nel secondo tempo. Il Mantova, in ogni caso, ha giocato una partita di carattere, anche nei momenti più difficili, ma ha pagato a caro prezzo 4 errori individuali. Protagonisti i portieri: con una serie di parate che hanno tenuto la partita sul risultato di 0-0 fino a 52’’ dall’intervallo. Biancorossi sfortunati nella prima frazione di gioco: due i pali colpiti. Il primo con Donin e il secondo con Cabeça. Qualche leziosismo di troppo in area avversaria e poi l’errore a metà campo di Lemos che a pochi secondi dalla sirena perde una palla sanguinosa, favorendo la volata di Schirinà che porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa squadre scatenate. Il Mantova ribalta il match con le reti di Misaele e Donin in pochi secondi, poi i laziali trovano una doppia rete con Schirinà e una sassata di Petrov che Fior non riesce a trattenere. Il Mantova non si disunisce, ma ecco che un altro errore individuale di Donin, spalanca la porta a Schirinà per il 4-2. Nonostante il poker dei padroni di casa il Mantova trova le energie per pareggiare i conti con Donin e Misael. Negli ultimi 5’ accade di tutto: il Ciampino aumenta il forcing con il portiere di movimento e trova il vantaggio con Sallà. Subito dopo è il Mantova a schierare l’uomo di movimento in più con Salas, che commette un errore a metà campo che Diaz sfrutta nel migliore dei modi centrando la porta sguarnita. Il Mantova però non demorde e con Misael accorcia prima di sfiorare il pari con una botta di Salas. Sulla ribattuta a botta sicura, Petrov trova il gol del 7-5 finale.