Tennis tavolo Serie A1 m – La PaninoLab mette in ansia i campioni dell’Apuania Carrara (4-1)

AVENZA (Ms) La PaninoLab Bagnolese ci ha provato alla grande: non si è fatta assolutamente intimorire dai campioni d’Italia dell’Apuania Carrara. Pinto e company hanno impegnato i padroni di casa, al Palasport di Avenza, per quasi tre ore e mezza nella prima giornata della massima serie, prima di arrendersi per 4-1. Un bel debutto per la neopromossa mantovana, almeno per il morale, anche se non è servito per portare a casa punti. Ha però messo in mostra grandi valori e carattere del gruppo virgiliano, tanto che sarà di certo un cliente ostico per tutti. L’inizio è stato da favola, nel fortino degli scudettati. L’italo argentino Francisco Sanchi si è presentato così: con un bel 3-2 contro il campione slovacco Lumobir Pistej. Un match molto combattuto in cui l’atleta della Bagnolese è partito forte (7-11), ma Pistej lo ha agganciato per ben due volte, per poi capitolare al quinto set. L’Apuania, capito che con i mantovani non si poteva scherzare, ha riordinato le idee e pareggiato 3-0 con Mihai Razvan Bobocica, bravo a imporsi nei momenti cruciali contro un ottimo Piccolin. Daniele Pinto ha poi lottato contro Andrej Gacina: buon avvio, ma il croato ha rimontato e chiuso il match 3-1. Sanchi nel quarto match ha sfiorato la doppietta, che solo un grandissimo campione come Bobocica è riuscito a evitare: sotto 0-2 l’azzurro ha raddrizzato una partita che sembrava ormai persa, con diversi match-point mancati, e vinto 3-2. Con l’Apuania avanti 3-1, ci ha pensato lo slovacco Pistej a conquistare il punto finale, ma anche lui ha dovuto sudare contro un eccellente Pinto.