Calcio a 5 Serie A – Kaos, il brasiliano Poletto positivo al coronavirus

MANTOVA E’ risultato positivo al coronavirus il giocatore del Kaos Mantova Fabio Poletto, che era tornato in Brasile dopo lo stop dell’attività nella massima serie italiana, decretato nelle scorse settimane per le disposizioni governative.

Il sudamericano (acquisto invernale, era arrivato da Eboli) ha manifestato nelle scorse giornate alcuni sintomi riconducibili al Covid-19 durante le ultime ore di quarantena, obbligatoria dopo il suo rientro in patria dall’Italia.

Sottoposto al tampone, l’atleta classe 1989, è risultato positivo. E’ lui primo caso di coronavirus di Garibaldi, comune brasiliano nello Stato del Rio Grande do Sul, dove il giocatore dei biancorossi risiede. Poletto è stato dunque posto in isolamento ed ha lasciato precauzionalmente la casa dei genitori, per andare a risiedere dal fratello: lì cercherà di smaltire la malattia. Un augurio di pronta guarigione al laterale offensivo verdeoro. Speriamo di poterlo rivedere in campo nella prossima stagione.