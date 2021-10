Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta concede il bis: 5-3 al Cagliari

MANTOVA Con la vittoria nella prima al Neolù, il Saviatesta concede il bis dopo l’esordio vincente sul campo dell’Alto Vicentino. Stavolta ad alzare bandiera bianca è il Cagliari 360GG, battuto 5-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena.

Primo tempo equilibrato. Nelle battute iniziali Ricordi ci mette qualche pezza, ma al 9’ non trattiene un tiro di Moura e sulla ribattuta il pivot sigla la rete del vantaggio ospite. Come a Schio, dunque, Mantova sotto e Bagalà chiede ai suoi di reagire. Nell’immediato la risposta è affannosa, ma si fa più concreta nella seconda parte del tempo. Al 14’ arriva il pari con un tiro da fuori di Gabriel. E’ il gol che cambia volto alla partita. Il Mantova inizia a giocare con maggiore personalità, Titon fa il bello e cattivo tempo sulla fascia destra e da lì scocca un tiro a incrociare perfetto che al 16’ consente ai virgiliani di passare in vantaggio. Ma dura poco. Matza pareggia allo scadere della prima frazione e per il Saviatesta è tutto da rifare.

La ripresa parte male per i biancorossi, che perdono Battistoni espulso per doppia ammonizione. Gli isolani, con l’uomo in più, trovano il vantaggio con Murroni. Ma il Mantova non molla e impatta subito con Fabinho e poi centra due legni spettacolari con Baroni. Sembra una giornata storta, ma a raddrizzarla ci pensa Caio con un colpo di tacco che non lascia scampo a Timm: 4-3 Saviatesta. Il Cagliari non ne ha più e il Mantova si rifà sotto nel finale portando a cinque le marcature con la rete dell’instancabile Fabinho che chiude il match. Per il Mantova sono tre punti pesantissimi.