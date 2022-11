Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta torna a Roma per la sfida di Coppa con l’Italpol

Mantova Torna la Coppa Divisione e il Saviatesta oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 16) sarà nella capitale per affrontare la gara secca dei quarti di finale contro l’Italpol, squadra che milita nello stesso girone dei virgiliani ed è sotto di 6 punti in classifica. Gara non semplice per Titon e compagni, attesi poi sabato da un’altra trasferta romana per il big match con la capolista Lido di Ostia. Ma non è questo il momento per pensare al campionato. Il Saviatesta fin qui ha dimostrato di tenere particolarmente a questa competizione. Ovviamente, più si va avanti e più alto è il grado di difficoltà delle sfide da affrontare per continuare il cammino. Chi passa il turno oggi affronterà la semifinale, in casa, contro la vincente della sfida tra L84 e Petrarca Padova. Nel caso, al NeoLu arriverebbe un team della massima serie e l’obiettivo del club biancorosso è proprio quello di ritrovare l’atmosfera vissuta in Serie A fino a qualche anno fa. «Sarebbe importante per noi arrivare in semifinale – ha commentato alla vigilia Pino Milella -. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino a questo momento in Coppa e non ci vogliamo fermare. Ci aspetta una trasferta difficile, in un ambiente che sarà caldissimo. Ma siamo carichi».

Con la riapertura del mercato alle porte, la società è già in fermento. «Periodo complicato – dice Milella – sarà un mercato difficile. Ogni squadra vuole tenersi i pezzi migliori e allo stesso tempo bisogna pensare alle gare del weekend. Sabato ci aspetta una sfida difficile, ma dobbiamo farci trovare pronti». A caricare l’ambiente ci pensa anche il ds Cristiano Rondelli. «Siamo felici di essere arrivati fin qui in Coppa, e vogliamo andare avanti. Non dobbiamo farci condizionare dalla sfida di sabato contro l’Ostia. Faremo la nostra partita per cercare di arrivare in semifinale. Mercato? Sappiamo quello che manca e vedremo se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa».