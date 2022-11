Basket Serie A2 – Staff, rimani sul pezzo: alla GP Arena arriva il San Severo (ore 17)

Mantova Dopo la vittoria di prestigio con la Fortitudo Bologna, la Staff cerca il bis alla Grana Padano Arena contro l’Allianz Pazienza San Severo nel recupero della quarta giornata del Girone Rosso. L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e provare a salire al quinto posto in classifica. Palla a due fissata alle ore 17, su richiesta della formazione pugliese. Un orario insolito per un incontro infrasettimanale, ma la speranza è che il pubblico possa accorrere comunque numeroso a sostenere la squadra. Per l’occasione, l’ingresso al palazzetto sarà ad offerta libera e l’intero incasso verrà devoluto al Centro Aiuto alla Vita di Mantova che accoglie, ascolta e sostiene donne, mamme, bambini e nuclei familiari in situazioni di difficoltà. Il ricavato verrà in un secondo memento raddoppiato dalla sostenitrice degli Stings, Silvia Bellelli.

Ci introducono al match odierno coach Giorgio Valli e il centro degli Stings, Elhadji Thioune. «Le vittorie portano serenità nello spogliatoio – osserva il tecnico – ma conosciamo bene le insidie del campionato e non dobbiamo accontentarci perché c’è ancora tanto lavoro da fare. San Severo verrà a Mantova per vincere a tutti i costi: è squadra istintiva in attacco, con un allenatore giovane ma preparato e giocatori pericolosi come Daniel e Bogliardi. Noi dovremo quindi ripartire dalla difesa vista con la Fortitudo, che ci permetterà poi di avere la giusta intensità in attacco».

«Dovremo essere sempre aggressivi – aggiunge Thioune – stiamo migliorando partita dopo partita e vogliamo continuare a crescere. Puntiamo tanto sulla difesa, come ci insegna il coach. Ci aspetta una gara difficile perché San Severo viene da una sconfitta e vorrà rifarsi, ma noi vogliamo ripetere la sfida con Bologna».

Dalla sponda pugliese ecco le parole del tecnico Damiano Pilot. «Affrontiamo la seconda trasferta in pochi giorni – sottolinea – dobbiamo recuperare le energie e non abbiamo tante rotazioni. Mantova le ha più ampie, con 10 giocatori coinvolti. Dobbiamo stare concentrati sulle loro individualità e, se vorremo portare a casa la vittoria, non potremo concedere loro gli 89 punti realizzati contro Bologna».