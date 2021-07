Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta sul mercato: occhi sul pivot Fabinho

MANTOVA Il motore è partito: il Saviatesta Mantova sta preparando con determinazione la prossima stagione, che sarà, salvo sorprese in A2, ma i biancorossi si faranno trovare pronti anche nel caso di un ripescaggio nella massima serie. Presentato il nuovo allenatore Alessandro Bagalà, ieri vi abbiamo dato notizia anche del primo colpo, con l’innesto dell’universale Campagna dal Regalbuto. Ovviamente non è finita qui, perché ben pochi giocatori della scorsa stagione sono stati confermati: i punti fermi sono Baroni e Titon, due giocatori che hanno dato prova di affidabilità e rendimento già nella scorsa – disgraziatissima – stagione. Bisogna guardare avanti: detto del possibile ritorno del portiere Ricordi, potrebbero rientrare nel capoluogo virgiliano anche due giocatori di proprietà attualmente in prestito: si tratta di Gabriel Rinaldin (che ha militato nell’Arzignano) e Zonta (ultima stagione al Ciampino). I loro profili verranno valutati nelle prossime settimane e non è escluso che possano rimanere, come partire per nuove esperienze altrove.

Uno dei ruoli chiave del calcio a 5, si sa, è quello del pivot, e tra i tanti profili che il direttore generale Cristiano Rondelli sta valutando (ma ovviamente non è l’unico), c’è quello del 31enne Fabinho Rodrigues Da Silva, sicuramente un elemento di prima grandezza per la categoria cadetta, visto che nell’ultima stagione ha militato nella massima serie prima col Genova di Titon, per poi passare, nel mercato invernale, al Meta Catania finalista per lo scudetto. Insomma: le idee ci sono, la voglia di risalire pure. Il Mantova 2021/2022 è pronto a risorgere.