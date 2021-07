Calcio Promozione – Tozzo scommette sull’Asola: “Siamo pronti”

ASOLA Un Asola competitivo e in grado di dire la sua in un campionato di Promozione che si preannuncia dal tasso tecnico elevato, con big in campo come Ospitaletto, Pavonese e Rezzato, che non hanno badato a spese per allestire organici stellari: è questo ciò che vuole il patron biancorosso Massimo Tozzo, che però non nasconde fondate preoccupazioni per la situazione sanitaria: «Speriamo che parta tutto regolarmente, e soprattutto che non ci siano interruzioni: sarebbe davvero dannoso per il movimento – dice il presidente -, L’aumento di contagi di questi giorni preannuncia nuvole nere all’orizzonte. Ecco, mi auguro di sbagliare, e che tutto fili liscio».

«Abbiamo allestito una squadra ricca di alternative per mister Lamberto Tavelli: con l’innesto di Brentonico è stato aggiunto un elemento ulteriore, su consiglio del diesse Sandrini. Daremo una chance ad un calciatore del territorio. D’altro canto i ragazzi dovranno essere intelligenti e capire che non potranno giocare tutte le partite. Con le cinque sostituzioni il calcio è cambiato, lo abbiamo visto anche agli Europei: mettersi al servizio del gruppo e farsi trovare pronti quando chiamati in causa, sarà il nuovo valore aggiunto. La coesione diventerà l’arma in più anche nelle nostre categorie».

Innesti mirati, ritorni, nuovi punti di partenza: «Buonaiuto ci darà una scelta in più in avanti, dove avevamo già Favagrossa e Chitò. E anche lo stesso Nardi sarà come un nuovo acquisto: è un giocatore importantissimo e a causa dello stop per la pandemia l’abbiamo visto in campo pochissimo. In porta abbiamo ritrovato un ragazzo affidabile come Marcolini, il resto della squadra è stato confermato per la maggior parte: direi che ci siamo. Ora tocca al mister e ai giocatori». Raduno poco dopo Ferragosto per i biancorossi, che dunque si tufferanno nella nuova esperienza in Promozione: l’obiettivo resta quello di un torneo tranquillo, e magari sorprendere partendo come si suol dire “a fari spenti”. Il ruolo di outsider si addice ai valori di quest’Asola, vedremo dunque se riuscirà ad interpretarlo.