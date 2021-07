Calcio a 5 Serie D – Il Città di Mantova riparte da Bottura. Torna Canonico

MANTOVA Primi movimenti in casa Città di Mantova, società che partecipa al campionato di Serie D di calcio a cinque. La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Andrea Malagò, un “totem” del futsal virgiliano, già allenatore della Poggese e poi dirigente del Ponte Rodoni.

Per quanto riguarda l’organico della squadra, è arrivata prima di tutto la conferma di Marco Bottura, capitano della stagione 2020/21 e ormai veterano del futsal a tinte biancorosse. Ricomincia da dove (causa covid) aveva lasciato il discorso in sospeso. «La voglia e l’entusiasmo sono quelle di un ragazzino – ha detto – speriamo di poter esprimerci al meglio, ma soprattutto di poter iniziare e portare a termine una stagione intera, una stagione nuova, per la quale stiamo lavorando ormai da un anno. Ringrazio in primis il Mantova Calcio a 5 per la disponibilità e la collaborazione che ci offre, per poter cullare la nostra passione e cercare di diffondere sempre di più il futsal nel nostro territorio». Queste dunque le parole del primo dei confermati per la nuova stagione nello scacchiere che piano piano comincia a prendere forma. L’amore sportivo per i colori della città ha poi riportato Marco Canonico a difendere la porta della squadra virgiliana. Il portiere che ha vissuto parte della scalata del Mantova C5 dalla serie D alla serie A torna a vestire il biancorosso. A “Kane” va dunque un grande bentornato e in bocca al lupo per la nuova stagione.