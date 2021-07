Volley Serie B maschile – Serafini rilancia: “Gabbiano, riproviamoci”

MANTOVA Il Gabbiano Top Team ci riprova. Dopo la cocente delusione per la mancata promozione in A3 per la sconfitta ai play off col Bolghera, il club cittadino si presenterà profondamente rinnovato ai nastri di partenza del prossimo campionato. In panchina non ci sarà più Giananatonio Guaresi, sostituito da Simone Serafini, reduce dall’esperienza a Modena nella B1 femminile col Villa d’Oro; il suo vice sarà Carlo Alberto Tognazzoni, mentre Stefano Melli è il nuovo direttore sportivo. Per quel che concerne la campagna acquisti, tre dei nuovi arrivati sono giunti dalla Wimore Parma, ovvero il regista Davide Quartarone, il centrale Andrea Miselli e il libero Giovanni Lanzara; a questi si è aggiunto il martello Riccardo Scaltriti dal Motta di Livenza, neopromosso in A2 e nuovo club di Gianluca Loglisci. Dalla Polisportiva BorgoVirgilio è stato invece prelevato il giovane palleggiatore Garrò, il quale potrà certamente crescere in tecnica ed esperienza con gli insegnamenti di coach Serafini, apprezzato regista da giocatore, e appunto Quartarone.

«La squadra è competitiva – garantisce il nuovo tecnico del Gabbiano – anche se il giudizio per il momento è soltanto sulla carta. E’ ovvio che andrà poi giudicata in campionato, ma le premesse per fare bene ci sono tutte. Al gruppo dei giocatori confermati abbiamo affiancato atleti di caratura e valore per la categoria, tutti gli obiettivi di mercato sono stati raggiunti. La società mi ha affidato un organico esperto per la serie B, vedremo adesso in quale girone saremo inseriti e quali saranno le nostre avversarie. Partiremo comunque con l’obiettivo di far bene e migliorare, se possibile, quanto di positivo è stato fatto nella scorsa stagione. Ripeto, le premesse per riuscirci ci sono tutte».

Detto degli arrivi, ricordiamo che Peslac e Sasdelli si sono accasati al Dual Dossobuono, Squarzoni è andato al Cavaion, Pedroni giocherà a Sassuolo, Viviani è sceso in serie C, mentre Amouah è ancora in cerca di una nuova collocazione.

Al netto di arrivi e partenze, l’organico del Gabbiano Top Team è il seguente: Quartarone e Garrò (palleggiatori), Bigarelli e Lorenzi (opposti), Cordani, Gola e Scaltriti (schiacciatori), Artoni, Man, Miselli e Zanini (centrali), Catellani e Lanzara (liberi).

Mercoledì c’è stata la cena degli sponsor. La preparazione inizierà il 26 agosto al Boschetto, per poi proseguire a Cerese. Al momento è già programmata una doppia amichevole col Bologna neopromosso in A3.