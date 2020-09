Calcio, Coppa Italia Eccellenza: Governolese battuta in casa dal Carpenedolo

GOVERNOLO Dopo quasi sette mesi di inattività, torna il calcio d’Eccellenza al “Pietro Vicini” di Governolo, ma non è un ritorno pieno di felicità per i Pirati che vengono surclassati dal Carpenedolo alla prima stagionale di Coppa Italia.

La gara è vera ed avvincente sin dalle prime battute. Già al 3’, infatti, alla prima occasione utile, i bresciani passano in vantaggio: punizione a spiovere in area locale di Pasini, ex di turno, e colpo di testa del capitano rossonero Guatta che sblocca subito il risultato. Due minuti dopo, gli ospiti hanno anche l’opportunità di raddoppiare sul tentativo di Porro che Loschi respinge di piede. Poi, si rianima la Governolese e all’8’ riesce a riportare la parità. In una mischia in area ospite, l’ex Pirata Mariani interviene irregolarmente su Borghi e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri è lo stesso numero nove di casa a spiazzare col destro l’altro ex di turno Rufo, firmando così la prima realizzazione ufficiale della Gove nella nuova stagione e il momentaneo pari del match. Il Carpenedolo si fa di nuovo vivo, però, al 14’ con una bella combinazione fra i giovani avanti Porro e Panina, anche se la conclusione di quest’ultimo finisce a lato. Un minuto dopo ci prova, sul fronte opposto, Xeka parato da Rufo. Ancora pericolosi i bresciani al 22’: sul piazzato calciato di potenza da Patuzzo, Loschi si distende deviando su palo più lontano e incrocio la palla che carambola poi fuori dallo specchio. Ma gli ospiti sono tonici e premono trovando il secondo vantaggio al 32’. E’ il classe 2001 Porro con un tiro a giro appena dentro l’area locale a riportare avanti i suoi, che chiuderanno la prima frazione sul risultato di 2-1 in proprio favore.

Anche l’avvio di ripresa, come lo era stato quello del primo tempo, è piuttosto scoppiettante con un paio di occasioni per parte. La formazione casalinga cerca di riacciuffare, per la seconda volta, il pari, ma al 50’ Xeka spedisce alta l’occasione più favorevole, mentre al 63’ lo stesso numero dieci rossoblù stacca bene di testa trovando pronto Rufo. Le energie iniziano a scemare, nonostante i cambi effettuati, ma non quelle dei bresciani che passano di nuovo al 67’. Stavolta si invola a mancina il 2002 Panina e in diagonale fa tris chiudendo, di fatto, la contesa. Che prosegue a quel punto per testare qualche giocatore e, per la Gove, in attesa di tempi migliori con il rientro di qualcuno dei tanti assenti. Per un pronto riscatto alla sconfitta d’esordio, i Pirati dovranno vedersela domenica prossima al “Lusetti” contro i cugini del Castiglione, egualmente sconfitti ieri dalla Bedizzolese che si porta in vetta alla classifica di quadrangolare con tre punti a pari merito del Carpenedolo.

GOVERNOLESE-CARPENEDOLO 1-3

RETI 3’ Guatta, 8’ (rig.) Borghi, 32’ Porro, 67’ Panina.

GOVERNOLESE Loschi, Vitruk (70’ Guarnieri), Busatto, Rigon Lonighi (46’ Ferraro), Magliano, Nohui, Cenzato

(46’ Kadric), Borghi, Xeka (66’ Marinella), Solci (78’ Rossin). A disp.: Arbustini, Montani, Salerno, Terragin.

All.: Fattori.

CARPENEDOLO Rufo, Bonatti, Guatta, Patuzzo (79’ M. Venturi), Mariani, Zanotti, Pasini (87’ Gussago), Baronio (65’ Nizzola), Porro (91’ Asbiae), Botturi (74’ G. Venturi), Panina. A disp.: Ferrari, Cucchi, Cannolicchio, Travagliati. All.: Novazzi.

ARBITRO Giacomo Pasquetto di Crema.

NOTE Spettatori 200 circa. Ammoniti: Mariani, Baronio, Cenzato, Busatto, Pasini; calci d’angolo 2-5; recupero 0’ pt, 5’ st.