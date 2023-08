Auto – Elms, Cressoni cerca conferme ad Aragon con l’Iron Lynx

Alcañiz (Spa) Dopo le meritate vacanze estive, il campionato europeo ELMS (European Le Mans Series) ha riaperto le ostilità sul circuito spagnolo di Aragón, in località Alcañiz. Luogo contornato da dolci colline purtroppo molto aride durante la stagione estiva, condizione che porta in pista polvere e sabbia, ingredienti poco graditi a motori e pneumatici. I 5.344 metri di sviluppo della pista, con 10 curve sinistre e 8 destre, vengono percorsi dalle vetture in senso antiorario, fenomeno non molto comune nel motorsport. Tuttavia la singolarità di questa terza prova ELMS è la disputa delle 4 ore di gara dalle ultime luci del tramonto fino alla notte, creando iniziali suggestivi riflessi in chiaroscuro per poi addentrarsi nelle tenebre squarciate solo dai fanali delle rombanti autovetture. Nelle due sessioni di prove libere di giovedì di venerdì, la Porsche 911-RSR #60 del Team Iron Lynx di Matteo Cressoni (in foto) ha dettato legge, stampando il miglior tempo delle giornate grazie a Matteo Cairoli e confermando così l’intenzione di mantenere ben saldo lo scettro del comando in classifica generale. Le qualifiche, affidate al gentleman driver Claudio Schiavoni, consentivano al team di conquistare la decima posizione sullo schieramento di partenza. «La vettura va molto bene nonostante i 25 kg di zavorra imposti dal regolamento BOP, fattore che aumenta il degrado degli pneumatici – ha dichiarato Matteo Cressoni – La pista non è facile da interpretare anche perché ci sarà parecchio traffico. Noi comunque puntiamo a un buon piazzamento che ci consenta di consolidare la nostra leadership in campionato». Ieri le qualifiche. Questa sera la gara.