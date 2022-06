Calcio dilettanti – Allenatori, vince il rinnovamento

MANTOVA Comincia a delinearsi la situazione degli allenatori delle squadre dilettantistiche mantovane. Oggi si dovrebbe risolvere la situazione riguardante le big (Eccellenza-Promozione): l’unica casella mancante è quella che riguarda il tecnico del San Lazzaro, con Michele Jacopetti favorito per la panchina. Tutto già deciso nelle altre piazze: il Castiglione aveva da subito confermato Fabio Esposito, dopo la salvezza ai play out, mentre in Promozione la linea della continuità è stata mantenuta soltanto dalla Castellana, che ha prolungato il progetto con Alessandro Cobelli. Ad Asola è arrivato Mauro Franzini dallo Sporting, al posto di Lamberto Tavelli, mentre a Governolo Giuseppe Manarin ha raccolto l’eredità di Andrea Osti. A Suzzara è infine andato Giuseppe Bizzoccoli, proveniente dal Marmirolo, che a sua volta lo ha sostituito con Davide Marmiroli. Tre sole conferme anche in Prima: il Curtatone va avanti con Alessandro Mutti, il Porto con Marco Fantini e la neopromossa Union Team con Makris Petrozzi, mentre una sterzata l’hanno data lo Sporting (da Castiglione è arrivato Fabrizio Ferrari) e il Viadana (con Fabio Mussetola). Ancora scoperte le panchine di Gonzaga, Serenissima (che ha concluso ieri il cammino ai play off) e Sermide. Delle ipotesi riguardanti queste società parliamo nel pezzo di mercato a fianco. Ancora da definire la situazione in Seconda: c’è certezza per quanto riguarda nove conferme. Si tratta di Silvano “Macio” Mazzi alla Cannetese, Francesco Vincenzi al Casaloldo, Mauro Carturan a Ceresara, Omero Rossetti alla New Castellucchio, Simone Losi a Ostiglia, Lele Negrini a Poggio, Mauro Galafassi a Soave e Gerardo Ciccone a Villimpenta. Cambi certi a Quistello, dove Cristian Ispani è passato ad un ruolo dirigenziale, mentre la Futura difficilmente si iscriverà. Ancora in campo Rapid e Voltesi, che decideranno giocoforza più avanti. Situazione da monitorare a Medole dove Matteo Tenedini è stato confermato dai viola, ma rifletterà se restare.