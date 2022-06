Calciomercato dilettanti – San Lazzaro, Jacopetti sempre in pole. Bruschi in lizza per il Gonzaga

MANTOVA Oggi è il giorno del talentuoso centrocampista Vezzani, che potrebbe passare presto al Suzzara. Le zebre ci sperano, lui darà in giornata una risposta definitiva: bianconeri o permanenza al Rolo le alternative. Ma sarà anche la volta buona per la fumata bianca per quanto concerne l’allenatore del San Lazzaro: tutti gli indizi portano a Michele Jacopetti, già diesse biancoceleste. Per lui ci sarebbe un incarico “all’inglese”. La Governolese invece incontrerà il portiere del Gonzaga Pietro Modena, c’è stato un contatto anche con l’altro aquilotto Thomas Varana, ma non si è andati oltre ad uno scambio di informazioni. I rossoblù nei giorni scorsi avevano puntato gli occhi anche su Edoardo Rossi, che interessa anche al Marmirolo (il quale probabilmente perderà Marco Garutti e Tayo Akinbinu destinati a Suzzara, mentre dovrebbe rimanere alla corte di Davide Marmiroli la punta Cristian Mazzocchi). Cerca sempre una punta la Castellana: sono state formalizzate delle offerte a Seck, Favagrossa e Faye Pape. Il primo e l’ultimo sembrano molto difficili da raggiungere (del resto si tratta di grandi nomi, così come quello della punta asolana), anche se i biancocelesti hanno ottimi argomenti. In settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo per l’entrata in società di Bruno Bompieri.

Scendiamo in Prima per il casting allenatore a Sermide: in vantaggio Marco Goldoni, ma non tramonta l’idea Cesare Bruschi. La decisione spetterà a patron Massarenti e ai suoi collaboratori, che sceglieranno in via definitiva proprio questa settimana. Va rimarcato che Bruschi sarebbe nel mirino anche del Gonzaga, come alternativa al già possibile ingaggio di Andrea Bellini.