Volley Serie B1 femminile – Nardi Volta, il day after tra rabbia e orgoglio

VOLTA MANTOVANA Tre tentativi nelle ultime due stagioni. Ma ancora una volta i play off sono stregati per la Nardi Volta. Lo scorso anno aveva perso con l’Altino al golden set; stavolta ha ceduto prima al Montale e poi all’Esperia Cremona dell’ex coach Valeria Magri, che si è imposta in entrambe le partite. La Mantova del volley deve quindi rinunciare ancora alla serie A, visto che pure il Gabbiano si era fermato ad un passo dal traguardo. Per contro, Cremona avrà ai nastri di partenza della prossima serie A ben tre formazioni: la Vbc Casalmaggiore in A1 per il decimo anno, Esperia ed Offanengo (guidato dal viadanese Giorgio Bolzoni) in A2.

Il secondo allenatore della Nardi, Leonardo Camarini, è stato protagonista dei tre sfortunati tentativi. «C’ero anche l’anno scorso – ricorda – in estate abbiamo cambiato molto e conquistarsi sul campo due altre possibilità non era scontato e non è stato facile. Abbiamo lavorato tanto durante la stagione, ma è mancata la ciliegina sulla torta. Ad inizio stagione, però, gli obbiettivi erano diversi e rimane l’orgoglio del nostro punto d’arrivo. Potevamo giocarci meglio le nostra chance ai play off, ma sia il Montale che l’Esperia ci sono stati superiori. Complimenti a loro, anche se brucia». Camarini torna su gara-2, che nei primi due set aveva fatto sperare in un esito diverso con la Nardi avanti 1-0 e 15-9. «Cremona ha avuto più grinta e lucidità – dice – noi abbiamo fatto cadere tre palloni in mezzo al campo e commesso qualche errore nel momento decisivo del secondo set. Ma sono orgoglioso della mia squadra. Tante ragazze le ho allenate anche a Porto Mantovano nella mia prima esperienza da allenatore. Quando ho iniziato ad allenare non pensavo certo di perdere tre finali play off in quattro anni. Ma se le finali si perdono, è perché prima si è arrivati a giocarle. Vince uno solo e ancora una volta non è toccato a noi. Ma ci riproveremo».

Più amareggiato il presidente Sergio Longhi. «Chi vince ha sempre ragione – taglia corto – è bastata mezza Esperia per batterci. La stagione vive di momenti e purtroppo, nelle fasi decisive, siamo mancati, non c’eravamo. Ed è un vero peccato».