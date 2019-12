Calcio dilettanti – Amichevoli per le feste. La Gove sfida il Villafranca

Mantova Concluse le festività natalizie, riprende anche l’attività delle squadre dilettanti. Nelle categorie maggiori, tra oggi e domani sono in programma alcune amichevoli. Vediamo.

Governolese I Pirati giocano oggi al “Vicini” (ore 14.30) contro il Villafranca, formazione di serie D. I rossoblù hanno concluso il girone di andata al quarto posto (in compagnia di Romanese e Castiglione) con 25 punti. Il Villafranca gioca in serie D nel girone veneto: al termine dell’andata, dopo 19 gare (è un girone di 20 squadre), ha 15 punti e occupa il terz’ultimo posto. Quanto a valori, tutto considerato, le due formazioni si equivalgono. La Gove giocherà un’altra amichevole, sabato prossimo 4 gennaio, questa col Rolo, su campo e orario da definire. Mister Gabriele Graziani ha tutta la rosa a disposizione.

San Lazzaro La formazione cittadina avrebbe dovuto disputare oggi un’amichevole in casa del Garda, squadra di Eccellenza veneta allenata dal mantovano Paolo Corghi. L’incontro è stato annullato, per cui mister Ermes Ghirardi ha deciso di disputare, alle 14.30, a Borgochiesanuova, un’amichevole in famiglia contro la Juniores regionale.

Asola La formazione biancorossa, allenata da mister Tavelli, si misurerà con la Juniores regionale del Ciliverghe (a Mazzano, ore 14.30). Il tecnico asolano deve rinunciare a Buoli, Sandrini, Treccani e Andrea Favagrossa.

Castellana La squadra goffredese allenata da Cobelli affronta al “Don Aldo” (ore 15) la Medolese, formazione di Seconda categoria guidata da mister Tenedini. E’ la mantovana meglio piazzata nel girone bresciano.

Castiglione Gli aloisiani scenderanno in campo domattina a Rivoltella (ore 10.30) per affrontare il Desenzano. Unico indisponibile è Russo.

Sabato 4 gennaio sono in programma: Governolese-Rolo, Sporting-Castiglione, Nuvolera-Castellana, San Lazzaro-Sona e Remedello-Asola.