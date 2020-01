SUZZARA La Provincia di Mantova ha emesso un’ordinanza relativa alla Sp 49 “Suzzara-Pegognaga-Quistello” co istituzione del limite massimo di velocità a 50 chilometri orari, in entrambi i sensi di marcia, dal Km 0+000 (inizio strada) al Km 1+900 (intersezione a rotatoria con Sp 50), nel territorio del Comune di Suzzara, per la presenza di pavimentazione in cattivo stato, irregolare, e con gravi cedimenti del piano viabile.