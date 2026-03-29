Calcio dilettanti – Castiglione cerca fortuna a Cellatica, Poggese per la riscossa a Cazzago

Mantova Quattordicesima giornata di ritorno nel girone C di Eccellenza con la Castellana a riposo: la gara contro il Ciliverghe sarà recuperata mercoledì 8 aprile a Molinetto (ore 20.30). Impegno delicato per il Castiglione, atteso dal Cellatica distante sei lunghezze in classifica. «Gara difficile – attacca il tecnico Sergio Volpi – ma se affrontata con il giusto atteggiamento potrebbe regalarci punti preziosi per uscire dalla zona pericolo». Sulla stessa linea il vice presidente Giancarlo Perani: «Dobbiamo continuare a fare bene come nelle ultime gare disputate. L’obiettivo è muovere ancora la classifica. Siamo in corsa anche nella Coppa Mantova, manifestazione che vogliamo onorare fino in fondo». Reduce da due sconfitte consecutive contro Castiglione e Offanenghese, la Poggese fa visita al già retrocesso Cazzagobornato. «È un periodo no – ammette il portiere Enrico Mora – ma dobbiamo restare uniti e cercare di uscirne. L’impegno non manca e non facciamo differenze tra gare interne ed esterne. A Cazzago è fondamentale provare a vincere per allontanarci dalla zona pericolo».

Dodicesima giornata di ritorno nel girone E di Promozione. L’Asola ospita allo “Schiantarelli” la capolista San Pancrazio, vittoriosa 2-0 all’andata, cui basta un punto per salire di categoria. «Capolista o meno, il nostro obiettivo è ottenere un risultato positivo – spiega l’attaccante Fabio Chitò -. Siamo reduci dal pareggio sul campo della Verolese, squadra molto organizzata: risultato giusto. Ora siamo alle battute finali della stagione e vogliamo centrare al più presto i play off». Ancora assente il capitano Beretta. Dopo il successo di Chiari contro lo Sporting, la Governolese torna davanti al proprio pubblico contro il Vobarno, che all’andata impose lo 0-0. «A Chiari siamo rimasti uniti e concentrati – sottolinea il centrocampista Davide Zaghi -. Ora ci attende una squadra molto forte, ma in questo finale di stagione conta solo vincere». Trasferta a Cividino per lo Sporting Club, opposto al Valcalepio (0-0 all’andata). Gli orobici sono penultimi, a cinque punti dai goitesi, reduci dallo 0-0 casalingo con il Travagliato. «È una gara decisiva più delle altre – afferma il presidente Devis Cavagna – per capire se potremo salvarci direttamente o passare dai play out. La squadra è in salute: serviranno attenzione e cinismo nello sfruttare le occasioni». In dubbio Forlani e Riccardo Pini, squalificato Boateng.

In Prima Categoria è ormai partita la volata per conquistare un posto nei play off: il clou oggi è Dinamo-Rapid Olimpia, derby tra due matricole terribili. Nel girone emiliano, il Viadana riceve la cenerentola Valtarese. In Seconda big match a Moglia, ospite il Soave. Da vedere anche Villimpentese-Borgo Virgilio. Nell’Eccellenza femminile, trasferta a Monza per il Mantova Women.