Tennis tavolo A1 maschile – Alfa Food Bagnolese all’assalto della capolista Sassari

Bagnolo San Vito Oggi giornata di sport da non perdere a Bagnolo San Vito dove alle ore 16,30, presso la Palestra Scuola media, si disputerà un grande incontro tra la squadra mantovana dell’ALFA FOOD BAGNOLESE e quella sarda del T.T. SASSARI. Un autentico big match tra la seconda e prima in classifica quando mancano due soli turni al termine del campionato. Un incontro che richiamerà un buon numero di appassionati per svariati motivi: si potranno ammirare le grandi qualità tecniche degli atleti delle due formazioni in campo, i tifosi della formazione mantovana potranno salutare i ragazzi che hanno conquistato i play off da diverse giornate, ma soprattutto perché si tratta dell’ultimo incontro di campionato a Bagnolo …e un’ultima possibilità, per chi non l’ha ancora fatto, di ammirare campioni che hanno portato il nome del paese, della provincia e della regione alla ribalta sportiva nazionale. Un incontro molto sentito da entrambe i team, in quanto la vittoria potrebbe essere decisiva per il primato in classifica prima dei play off.

La squadra sarda, agli ordini del tecnico Mario Santona, scenderà in campo con Andrea Pupo, John Michael Oybode, Marco Antonio Cappuccio e gli stranieri Nikita Artemenko e Tamas Gyula Lakatos. L’ALFA FOOD BAGNOLESE si presenterà in campo agli ordini del tecnico Cristina Semenza con Mihai Razvan Bobocica, Jordy Piccolin, Tommaso Giovannetti e lo svedese Hampus Soderlund.

Sentiamo in proposito un breve commento da parte di un sostenitore del team Bagnolese, Carlo Zampolli: «La classifica parla chiaro: 28 punti Sassari e 27 punti noi; non è una domenica qualunque per Bagnolo San Vito, è il big match che gli sportivi aspettavano. Il livello tecnico in campo oggi sarà altissimo con campioni internazionali che onorano la nostra maglia e quella Sarda. Oltre all’aspetto agonistico mi preme sottolineare la bella amicizia che lega i nostri dirigenti a quelli del Sassari, ma al tavolo da gioco sarà battaglia vera e allora……. forza Bagnolese!!!

La partita sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Youtube Fitet – Federazione Italiana Tennistavolo.

A1 MASCHILE – CLASSIFICA DOPO 12 TURNI

T.T. Sassari 28

ALFA FOOD Bagnolese 27

* Top Spin Messina 23

T.T. Muravera 20

Marcozzi Cagliari 17

Apuania Carrara 13

Virtus Servigliano 11

Santa Tecla Nulvi 5