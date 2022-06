Calcio Giovanissimi Provinciali U15 – Sanna gol: lo scudetto è dello Sporting Club

PORTO MANTOVANO Lo scudetto dei Giovanissimi Under 15 è finito nella bacheca dello Sporting Club. E con il titolo provinciale, la società goitese ha ottenuto anche il diritto a partecipare al campionato regionale della prossima stagione. Tutto questo grazie al successo nella finalissima contro il Suzzara disputata ieri mattina sul campo di Ca’ Rossa e decisa dalla rete di bomber Sanna al 21’ del primo tempo. Una vittoria sudata, ma meritata dai ragazzi di mister Masiero, in virtù soprattutto della supremazia evidenziata nella prima frazione.

Lo Sporting si era guadagnato il pass per la finale dopo un lungo braccio di ferro con il Castiglione nel girone A, risolto soltanto all’ultima giornata. Mentre il Suzzara ha dominato il gruppo B e si era presentato da imbattuto all’ultimo atto della stagione. La prima metà di partita, come detto, ha visto una netta supremazia dello Sporting, che ha sbloccato il risultato al 21’ con una precisa rasoiata di Sanna a fil di palo. E avrebbe potuto andare al riposo con un margine più ampio dopo aver colpito un palo e sciupato un altro paio di ghiotte occasioni. Il Suzzara è rientrato in campo nella ripresa con un altro piglio e ha avuto la chance per pareggiare, ma la traversa stavolta ha graziato i goitesi. La seconda frazione è stata certamente più equilibrata e combattuta, il risultato è rimasto in bilico fino alla fine e al triplice fischio del bravo arbitro Scalvinoni, che ha sancito il trionfo dello Sporting.

Per la società goitese è stata una domenica speciale. E il destino ha fatto sì che proprio nel giorno della ricorrenza della scomparsa del presidente onorario Loris Leso, abbia raggiunto un obiettivo storico: nella prossima stagione, infatti, saranno ben quattro le squadre giovanili rossoblù che parteciperanno ai campionati regionali. Lo Sporting è l’unico club della provincia di Mantova a potersi fregiare di questo titolo.