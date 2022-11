Calcio dilettanti – Il Castiglione deve rialzarsi a Vobarno. La Castellana ha un Lopez in più

MANTOVA Una trasferta per ripartire, ma con un’insidia in più: il Castiglione va a Vobarno senza il suo bomber principe, appena recuperato, ovvero Nicola Ferrari, che si è fermato nuovamente in allenamento. Per lui uno stiramento che potrebbe tenerlo fuori fino a gennaio. Fuori causa anche Pezzini, mentre è pienamente recuperato Lauricella, che già domenica scorsa aveva fatto uno spezzone. Un Castiglione che in settimana ha lavorato per recuperare quel ritmo che l’ha sempre contraddistinto in questa prima parte felice di torneo. Contro un’avversaria pericolante, però, occorrerà massima attenzione, anche alla luce dell’ultimo scivolone interno. Passiamo alla Promozione: big match per la Castellana, che quest’oggi al Comunale di via Svezia affronta la capolista Orceana. Mister Alessandro Cobelli avrà la solita lunga lista di assenti: Peschiera, Bonaccorsi, Favagrossa, Marangi e Hajjy, ai quali si è aggiunto Parisio. Rientrano invece Salardi e Bonaglia, con quest’ultimo che sarà in panchina. «Sappiamo di affrontare una delle corazzate del girone – afferma il tecnico -, e lo faremo senza molti titolari, come spesso è accaduto quest’anno. Ma non ci piangiamo addosso e andiamo avanti». Tra i goffredesi c’è anche un rinforzo in attacco: si tratta dell’uruguaiano Lopez, 24enne che dopo un periodo di prova resterà in biancazzurro.

Al Migliaretto un derby salvezza appassionante tra San Lazzaro e Governolese. I biancazzurri recuperano Bagnoli, l’ex Baietta e Visentini, che però saranno solamente in panchina. I Pirati, dal canto loro, dovranno fare a meno degli squalificati Campi e Solci. Ritrova due giocatori dalla squalifica, invece, il Marmirolo, che però perde Sabaini, fermato per un turno. Nel derby casalingo con l’Asola, neroverdi attesi ad un esame importante: i biancorossi hanno sempre vinto nei derby virgiliani. La squadra di Franzini però non si presenta nel miglior modo possibile a questa trasferta: assente l’estremo difensore Manuel Marcolini, Chitò dovrebbe andare in panchina, mentre Caldera è in forse. Cerca ossigeno prezioso il Suzzara, nella partita a porte chiuse dell’Allodi contro l’altra capolista Pavonese. Tra i bianconeri rientrano Garutti e Terragin, rispettivamente dalla squalifica e dall’infortunio, mentre sconterà il rosso della domenica precedente Coghi. Per problemi personali non ci saranno Akinbinu e Mazzocchi. «Pensiamo ad una partita alla volta» è il mantra di mister Accialini: sotto la sua gestione la squadra è migliorata, ma servirebbe la classica vittoria scacciacrisi.

Passiamo alla Prima Categoria, dove spicca il derby Curtatone-Gonzaga: un testacoda appassionante, anche perché il team di Ghirardi sembra in gran ripresa. Difficile la sfida che attende il Porto, ospite la Verolese, mentre la Rapid cerca continuità con la Nuova San Paolo. Sermide all’esame Leoncelli, la Serenissima aspetta una Bagnolese sin qui deludente, come deludenti sono le ultime tre gare dello Sporting, che contro il Nuvolera cerca la ricetta per rinascere. L’Union Team, nel frattempo, mette nel mirino il Manerbio e prenota un posto in zona play off.