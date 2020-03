Calcio dilettanti – Il Castiglione lancia una raccolta fondi per l’ospedale S.Pellegrino

CASTIGLIONE In questo momento di grande difficoltà anche l’Fc Castiglione vuole dare il proprio contributo per sostenere concretamente le strutture sanitarie. Per questo la società rossoblù ha aperto una campagna di raccolta fondi, tramite la piattaforma Gofundme e tramite bonifico bancario. Il ricavato della campagna verrà interamente destinato all’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere che, in questi giorni di grande difficoltà, sta allestendo nuove aree di Terapia Intensiva per poter accogliere sempre più pazienti con Covid-19. L’Fc Castiglione parteciperà attivamente alla campagna di raccolta fondi chiedendo supporto a tutti i suoi tesserati, partner, sponsor e amici. «Anche se bloccati in casa non ci fermiamo – ha spiegato il presidente Andrea Laudini -, non restiamo a guardare. Nelle difficoltà abbiamo sempre dimostrato il meglio. Sono certo che sapremo dare una grande mano, per coloro che soffrono e lottano e alla fine riusciremo a vincere noi, ne sono certo».