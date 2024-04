Calcio dilettanti, la neopromossa – Varani: “Sermide, impresa eccezionale. Girone modenese più tosto del previsto”

Sermide E’ ancora festa a Sermide per la grande impresa dei biancazzurri, che al primo anno nei campionati emiliani hanno ottenuto la meritata promozione in Seconda. La certezza matematica è arrivata col pari casalingo, 1-1, con il Concordia, che ha reso inutile lo scontro diretto di domenica prossima col San Vito, secondo. Con questo salto il Sermide dunque cancella la delusione dello scorso anno, con l’amara retrocessione dalla Prima Crl. Dunque ripartiranno dalla medesima categoria lasciata un anno fa, ma faranno per l’appunto la Seconda nel Crer. «Il merito di questo salto di categoria è di tutti – dice l’allenatore Marco Varani -, società, giocatori, staff tecnico: non abbiamo iniziato per il verso giusto il torneo, è vero. Ma avevamo atleti che erano fermi, altri che erano infortunati, altri che dovevano abituarsi alla categoria. Tuttavia, una volta entrati nella mentalità e nello spirito della categoria, abbiamo decisamente ingranato, come dimostra l’ottimo girone di ritorno dove abbiamo fatto molto bene, meritando la promozione. Il girone di Terza modenese? Ritenevo fosse più facile, più abbordabile, invece devo dire, che c’erano almeno tre squadre di ottima caratura. Il mio futuro? Finiamo il campionato, poi parlerò col presidente Gianni Massarenti».