Calcio dilettanti – “Stop ai campionati, valgono le classifiche dell’andata”. Ma è un fake

Mantova Ma se davvero, come ormai auspicano le società, la Lnd, oppure i comitati regionali e provinciali decidessero di chiudere anzitempo i campionati, che ne sarà delle classifiche? Come funzionerà il meccanismo di promozioni e retrocessioni? Una questione scottante, che non ha precedenti in Italia. Possiamo naturalmente fare delle ipotesi, visto che una “giurisprudenza” in tal senso non esiste. La più probabile, quella anche più gradita alla maggioranza delle società, ma non a tutte per ovvi motivi, sarebbe di cancellare la stagione e ripartire nella prossima con gli stessi organici dei vari campionati, annullando di fatto promozioni e retrocessioni.

In rete è circolato ieri un documento, evidentemente falso, in cui la Lnd stabiliva di convalidare le classifiche al termine del girone d’andata e con quelle stabilire promozioni e retrocessioni. «In caso di parità di punti – recitava il fake – si terrà conto degli scontri diretti, della differenza reti, dei gol fatti e del blasone dell’allenatore». L’ultimo punto bastava a smascherare il falso, ma qualcuno ci è cascato. Di seguito riportiamo allora il comunicato, questo autentico, che la Lnd ha dovuto pubblicare ieri per contrastare la diffusione dei cosiddetti apocrifi. «Si rende noto che sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti www.lnd.it sono pubblicati i Comunicati Ufficiali relativi ai provvedimenti adottati all’esito del Consiglio Direttivo straordinario tenutosi il 9 marzo 2020. Con riferimento, pertanto, ad eventuali ulteriori documenti che dovessero essere diffusi in rete o con altri mezzi alle Società, la Lnd precisa di aver già dato mandato di perseguire nelle sedi giudiziari ed opportune gli autori dei comunicati apocrifi, invitando tutti gli interessati a consultare esclusivamente i siti ufficiali della Lnd, dei Comitati e delle Delegazioni presenti sul territorio».