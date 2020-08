Calcio Eccellenza – Bronzatti: “Governolese pronta. E Fattori ha il temperamento Pirata”

GOVERNOLO Mercato chiuso per la Governolese, con gli arrivi nell’ultima settimana di bomber Cesare Borghi e della quota del Mantova Pietro Rossin, classe 2002. Soddisfatto della campagna acquisti il vicepresidente dei Pirati Fabio Bronzati, uno degli uomini chiave del nuovo corso rossoblù. La truppa di mister Matteo Fattori si radunerà presto, il prossimo 10 agosto, protocolli permettendo.

«Il nostro obiettivo – spiega Bronzatti – è quello di raggiungere la salvezza, togliendoci qualche soddisfazione. E l’organico che abbiamo messo insieme può consentircelo. Sono anche felice di aver portato nel Mantovano un tecnico come Fattori: persona seria, un sergente di ferro. Mi sembra un profilo adatto per la nostra piazza, è già un pirata nel carattere e nel temperamento. Suo compito sarà amalgamare quanto prima la rosa, visto il grande turnover estivo: abbiamo voltato pagina e molti hanno salutato, ma stiamo già facendo gruppo. Inoltre molti giocatori di quest’anno si conoscono tra loro per aver giocato assieme nelle scorse stagioni. Insomma, non ripartiremo da zero». C’è anche a Governolo la preoccupazione per i protocolli: «Tutte le società che ho sentito sono preoccupate – prosegue -, da parte nostra osserveremo alla lettera le regole, con distanziamento, termoscanner e igienizzazioni: i nostri spogliatoi sono già stati preparati. Certo però che se non ci saranno delle novità a breve, tutto il mondo dilettantistico dovrà rivedere i programmi riguardanti gli appuntamenti della stagione».

Tanta voglia di vedere all’opera i nuovi: «Il prof. Borsatti ha già preparato una scheda personalizzata per ogni atleta – dice Bronzati -, i sette mesi di stop sono una grande incognita. Importante prepararsi gradualmente. I vari Loschi, Omoregie, Micheloni quest’ultimo potrebbe trasformarsi in centrale difensivo per far coppia con Lonighi, Magliano e Borghi, un bomber di razza che non ha bisogno di presentazioni, dovranno dare il loro contributo d’esperienza: abbiamo in rosa giovani già consolidati in categoria come Busatto, Cenzato e Vitruk e altri in rampa di lancio come Bernardi, Guarnieri, Marinella, Montani, appena usciti dal nostro settore giovanile. Qualcuno di questi potrà essere la sorpresa».

Già fissate un paio di amichevoli: il 29 agosto con i veronesi del Caldiero (Serie D) e il 5 di settembre con il Garda (Eccellenza Veronese).