Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta sconfitto dalla Lazio. Nei play off affronterà la Sampdoria

Mantova Nell’ultima partita di regular season, con il pass per i play off già in tasca da un paio di settimane, il Saviatesta cade in casa contro la Lazio (4-5) e perde una posizione in classifica, chiudendo così al sesto posto. Non è bastata, ai biancorossi, la prestazione superlativa di Cabeca, autore di tutt’e quattro le reti, per evitare una sconfitta comunque indolore e, anzi, perfino “cercata” per assicurarsi un tabellone migliore (ed evitare l’incrocio prematuro con l’Ostia). Il pensiero, infatti, corre già agli spareggi promozione e alla sfida negli ottavi con la Sampdoria (la peggiore delle seconde), già affrontata e sconfitta in Coppa Divisione: andata sabato prossimo al Neolù (ma la società vuole evitare la concomitanza con Mantova-Padova di LegaPro) e ritorno a Genova il 29. Play off che, ricordiamo, coinvolgeranno 16 squadre per assegnare un solo posto nella massima serie. Le altre 15 nella prossima stagione disputeranno la “nuova” A2 Élite insieme alle 9 vincenti degli altri play off a cui accedono le società classificate dalla seconda miglior settima alla miglior undicesima.

Ma torniamo al match con la Lazio. I biancorossi vanno sotto al 6’ (sassata di Chilelli) e pareggiano al 16’ con Cabeca. La parità dura poco perché Dell’Ariccia, un minuto dopo, riporta avanti la Lazio e il primo tempo si chiude 1-2. Nella ripresa, gli ospiti spingono ancora sull’acceleratore e si portano sull’1-3 con una splendida conclusione di Nikao. Cabeca accorcia le distanze al 4’, ma la Lazio allunga ancora con un destro potente di Dell’Ariccia. La tripletta personale di Cabeca, al 9’, riporta sotto i biancorossi, ma il botta e risposta prosegue e stavolta è Pezzin a ristabilire il doppio vantaggio dei romani. E’ dunque inutile il sigillo finale di Cabeca, che fissa il risultato sul 4-5 e raggiunge quota 44 nella classifica marcatori.