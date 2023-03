Calcio Eccellenza – Castiglione, il gallo Belotti è pronto a “cantare”

CASTIGLIONE Dopo alcune apparizioni a gara iniziata, un paio di settimane fa, contro il Cazzagobornato, ha fatto il proprio esordio dal 1’ con il Castiglione l’attaccante classe 2005 Simone Belotti, attaccante di scuola Brescia. Come dice sempre mister Esposito, tutti i giocatori della rosa sono importanti e devono farsi trovare pronti all’impiego. Così è stato anche per il baby, schierato in una posizione più arretrata. Ma ha dato comunque il suo contributo.

«Un po’ di emozione c’è stata – ha detto il giovanissimo giocatore rossoblù -. Credo di essermi allenato al meglio e dimostrato di essere pronto, durante gli ultimi mesi ho lavorato sodo per riprendermi da alcuni acciacchi e migliorare la forma fisica, senza forzare. E ho riscosso evidentemente la fiducia del mister: cominciare dall’inizio è stata una sorpresa. Il peso di giocare con compagni più esperti non l’ho sentito più di tanto, mi hanno facilitato il compito. Avere di fianco giocatori come Ferrari è facilita il compito, perché ti guida anche nei movimenti che dovresti fare. Io sono rimasto concentrato al massimo e ho dato tutto me stesso. Trovarsi nei meccanismi è stato tutto sommato semplice, come se fossi lì da tempo. La sostituzione verso la fine della ripresa non mi è pesata più di tanto, sinceramente sentivo la stanchezza. Ma lavorando, so che riacquisterò anche quella parte di tenuta fisica che mi manca ancora, giocando partite vere. Ora aspetto la prossima occasione, per dare ancora il mio contributo. Noi giovani possiamo assolutamente migliorare». E il tempo è dalla loro parte. Domenica prossima il Castiglione ospita il Darfo Boario: dopo due successi di fila, un’altra gara da non fallire per restare in piena zona play off, contro un team alla disperata ricerca di punti play off. Non sarà però in panchina mister Esposito, che resterà fuori fino al 12 aprile.