Castel Goffredo – Comunicazione doc soltanto se arriva dal sito istituzionale e dai canali social del Comune

Castel Goffredo Molteplici informazioni e notizie che la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare, oltre alla variegata moltitudine di destinatari, ha portato la medesima negli ultimi anni a diversificare i canali della comunicazione, implementando quelli social, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr e dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023 che hanno l’obiettivo di creare un’amministrazione digitalizzata e più vicina alle esigenze dei propri cittadini. Anche il Comune di Castel Goffredo riconosce la grande importanza di internet e dei social media quali strumenti di libertà di pensiero e di espressione, utili a migliorare la trasparenza amministrativa e la comunicazione tramite il libero scambio e accesso alle informazioni. In tale ottica, l’amministrazione guidata dal sindaco Alfredo Posenato ribadisce che i profili social istituzionali del Comune sono le uniche fonti ufficiali, oltre al sito internet istituzionale, utilizzate dall’ente per finalità di promozione del territorio, documentazione e informazione su bandi, notizie di pubblica utilità, aggiornamenti in situazioni di emergenza, comunicati stampa ed eventi e manifestazioni e non si sostituiscono alle competenze specifiche degli uffici comunali. «Qualsiasi notizia o informazione – spiega il sindaco Posenato – inerente il Comune di Castel Goffredo e la sua attività istituzionale che circoli su canali o gruppi non ufficiali è da intendersi come espressione non diretta dell’ente. Si invita pertanto il cittadini – conclude – a verificare sempre le notizie e informazioni che dovessero circolare in rete, consultando i canali ufficiali del Comune o gli uffici comunali di competenza».

Paolo Zordan