Pastificio Iris: ecco la pasta di semola integrale biologica della Filiera agricola Iris

Un tesoro di natura, sapore e benessere frutto della lunga esperienza

dell’azienda, che fa bene alla salute e alla natura che ci circonda

CASTELDIDONE (Cr) – Nel cuore della fertile pianura padana, dove la tradizione agricola si sposa con l’innovazione sostenibile, nasce la pasta di semola integrale biologica della filiera agricola Iris. Questa non è semplicemente pasta, ma il risultato di un impegno etico e di una passione per la qualità che parte dal seme e arriva sulle nostre tavole, portando con sé il sapore autentico della terra italiana.

La filiera agricola Iris rappresenta un modello virtuoso di agricoltura biologica. Nata dalla visione di agricoltori che credono in un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e della biodiversità, Iris coltiva i propri grani duri con metodi naturali, escludendo l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici di sintesi. Questa scelta non solo preserva la salute del suolo e dell’ecosistema, ma garantisce anche un prodotto finale più sano e ricco di nutrienti.

Il cuore pulsante di questa pasta è la semola integrale, ottenuta da pregiate varietà di grano duro accuratamente selezionate per le loro superiori qualità organolettiche e nutrizionali. La molitura delicata, condotta nel pieno rispetto delle antiche tradizioni, preserva l’integrità del chicco, mantenendo intatte la sua ricchezza di sapore e il suo prezioso contenuto di fibre, vitamine e minerali. La pasta integrale è naturalmente ricca di fibre, ovvero quella parte dei carboidrati complessi di origine vegetale che il nostro organismo non è in grado di digerire e assorbire completamente. Queste svolgono un ruolo fondamentale per la nostra salute: favoriscono la regolarità intestinale, contribuiscono a modulare l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, promuovono il senso di sazietà e possono avere effetti benefici sulla salute cardiovascolare. Questo si traduce in una pasta di semola integrale di grano duro biologica dalla consistenza ideale, capace di assorbire i condimenti in modo ottimale e di offrire una tenuta di cottura impeccabile.

Il processo di trasformazione della semola in pasta riveste un’importanza cruciale. Nel pastificio, la trafilatura al bronzo conferisce alla pasta una superficie piacevolmente ruvida e porosa, vera alleata per catturare i sughi e valorizzarne ogni sfumatura di sapore. L’essiccazione graduale completa questo meticoloso processo, preservando integralmente le preziose qualità organolettiche e nutrizionali del grano integrale. Il risultato è una pasta biologica di elevata qualità, che sprigiona un profumo fragrante durante la cottura e delizia il palato con un sapore pieno e autentico, arricchito dalle note caratteristiche del grano integrale.

L’attenzione alla sostenibilità della filiera Iris si manifesta anche nella scelta del packaging: ogni sacchetto di pasta è realizzato al 100% in carta, eliminando gradualmente l’utilizzo di plastica. Questa scelta eco-consapevole testimonia un impegno a 360 gradi verso il rispetto dell’ambiente, dalla coltivazione del grano fino al confezionamento del prodotto finito.

Scegliere la pasta di semola integrale biologica della filiera agricola Iris significa compiere una scelta consapevole per il proprio benessere e per la salvaguardia dell’ambiente. Significa sostenere un modello di agricoltura che nutre la terra con rispetto e valorizza l’impegno degli agricoltori che, con passione e dedizione, coltivano i campi seguendo i ritmi naturali. È un piccolo gesto che racchiude un grande valore, contribuendo a costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti.

In ogni forchettata di pasta integrale Iris, si riscopre il gusto autentico della tradizione italiana, arricchito dalla generosità di un’agricoltura biologica e dalla passione di una filiera che crede profondamente nel valore intrinseco della terra e dei suoi preziosi frutti. Un autentico viaggio di sapori, direttamente dal cuore della natura alla vostra tavola.

Acquista nello spaccio di Calvatone oppure comodamente online

con la garanzia di portare sempre in tavola prodotti di alta qualità

Iris Bio, con il proprio impegno per la terra e la passione dedicata alla coltivazione del grano biologico, produce artigianalmente la propria pasta e una vasta gamma di altri prodotti. La gamma di pasta di semola integrale biologica della filiera agricola Iris è un invito alla scoperta, offrendo una varietà di formati pensati per esaltare al meglio ogni tipo di ricetta e soddisfare ogni preferenza. Dai classici spaghetti integrali e penne rigate integrali, perfetti per i sughi della tradizione rivisitati in chiave integrale, ai formati più invitanti come le tagliatelle integrali e i fusilli integrali, ideali per condimenti creativi e leggeri. Ogni formato è un’opportunità per sperimentare in cucina, con la certezza di portare in tavola un alimento genuino, nutriente e ricco di sapore.

Per consentire ai clienti di scoprire l’autenticità e la qualità dei prodotti Iris, l’azienda offre diverse opzioni di acquisto.

Acquisto allo spaccio aziendale

Per un’esperienza coinvolgente e per apprezzare da vicino la freschezza dei prodotti, è possibile visitare lo spaccio aziendale di Iris Bio, situato in via Regona, 1 a Calvatone (Cr). Qui si troverà l’intera gamma di prodotti Iris, inclusa la pasta biologica nei vari formati, oltre a pomodori, farine, gallette, riso, chicchi per zuppe, latte, frutta, verdura, uova, olio, vino e saponi per la casa e la cura della persona, tutti rigorosamente biologici.

Orari di apertura dello spaccio:

Mercoledì: 9-12.30 e 15-19

Venerdì: 9-12.30 e 15-19

Sabato: 9-12.30 e 15-19

Online: massima comodità

Per chi preferisce ricevere i prodotti comodamente a casa, Iris Bio offre la possibilità di fare acquisti online. Visitando il sito web ufficiale www.irisbio.com, è possibile esplorare le varie categorie di prodotti, inclusa la pasta integrale. Il sito è progettato per un’esperienza di acquisto semplice e sicura, con spedizioni disponibili in tutta Italia. Sia scegliendo di visitare lo spaccio aziendale a Calvatone che di fare acquisti online, i clienti hanno insomma la garanzia di portare ogni giorno in tavola prodotti biologici di alta qualità, realizzati con passione e nel rispetto della terra e dell’ambiente che ci circonda.