Calcio serie C – Mantova, il futuro è adesso. A giorni il vertice con Setti

Mantova Sul fronte Mantova saranno giornate poco movimentate, almeno questa settimana. Il presidente biancorosso Ettore Masiello è tornato da pochi giorni dal suo viaggio all’estero e ora si attende di capire quando andrà in scena l’atteso vertice tra il patron Maurizio Setti e gli altri dirigenti di viale Te, per capire come programmare la nuova stagione. Come anticipato nei giorni scorsi e come confermano fonti vicine al club di viale Te, c’è la volontà di alzare l’asticella e consentire al Mantova di viaggiare per tutto il campionato ai vertici della classifica. Questo comporterà un esborso economico maggiore rispetto alle ultime due stagioni. Anche Setti, quindi, ha intuito che bisogna dare una svolta. Anche in vista, probabilmente, di una possibile riforma che interesserà la Serie C del futuro. Il Mantova se vuole crescere deve puntare all’élite della terza serie per arrivare poi al salto di categoria. Per arrivare a questo obiettivo è ovvio che andranno fatti dei passaggi doverosi che interesseranno la società stessa, oltre che la squadra. Di come crescerà il Mantova nei prossimi anni probabilmente si parlerà nell’incontro che ci sarà entro la fine del mese tra Setti e il sindaco Palazzi, con cui sembrano esserci buoni rapporti.

Un primo passaggio comunque è già stato fatto, con l’incontro tra Setti e Battisti, di cui vi abbiamo dato conto una settimana fa. Nelle prossime settimane saranno fatte tutte le valutazioni sui punti principali, a partire proprio dalla questione allenatore. Avendo un contratto in essere, Lauro avrà la precedenza. Ma l’ultima parola spetterà ovviamente al patron. Anche sul fronte giocatori, Battisti nelle prossime ore avrà modo di parlare con molti degli atleti attualmente in rosa e capire quale sarà il loro destino: in particolar modo quelli senza contratto e quelli che sono in attesa di rinnovo. A breve inoltre il presidente Masiello, insieme al vice Garzon, saliranno in Trentino Alto Adige per trovare una sede dove svolgere il ritiro estivo, che dovrebbe partire da metà luglio, dove potrebbero essere programmate delle amichevoli di lusso contro le big del calcio italiano. Tempistiche? Si naviga a vista e servirà molta pazienza, anche perchè il campionato è ancora in fase di svolgimento e molte decisioni potrebbero dipendere proprio dal percorso di alcuni allenatori, qualora si volesse decidere di cambiare guida tecnica. La finale play off sarà il 12 giugno, ma rumors fanno intendere che il Mantova deciderà molto prima.

Il lavoro comunque non mancherà al segretario Raffa, che entro il 22 giugno dovrà essere bravo a raccogliere tutti i pezzi del puzzle che serviranno per completare l’iscrizione al prossimo campionato. Anche qui si vedrà quali saranno i club che riusciranno ad iscriversi. Nel girone A Seregno e Pro Patria sono in alto mare.

Tommaso Bellini